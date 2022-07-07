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Татьяна Проводина

В Касимовском районе в ДТП пострадали два человека

Фото пресс-службы Госавтоинспекции Рязанской области

В Касимовском районе в ДТП пострадали два человека.

Дорожная авария произошла накануне около 18:20 в посёлке Крутоярский. Предварительную информацию сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Рязанской области.

При выполнении обгона 67-летний местный житель за рулём Volkswagen Transporter, столкнулся с Kia Sportage. Водитель не убедился в безопасности манёвра, – уточнили в ГИБДД. Kia Sportage, за рулём которой находилась 20-летняя москвичка, двигалась в попутном направлении и поворачивала налево.

Оба водителя были травмированы, им оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства ДТП уточняются.

В Касимовском районе в ДТП пострадали два человека
В Касимовском районе в ДТП пострадали два человека
Фото пресс-службы Госавтоинспекции Рязанской области
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