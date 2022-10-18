В Касимовском районе в центре занятости прошли профориентационное тестирование 26 женщин с детьми

В территориальный сектор по Касимовскому району Центра занятости обратились 26 женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, и незанятых женщин с детьми. Они прошли профориентационное тестирование в рамках нацпроекта «Демография».

В текущем году продолжается бесплатное обучение по нацпроекту отдельных категорий граждан. В ходе тестирования определяются профессиональные и личные качества граждан, их интересы, ранее полученные образование и опыт, востребованность профессии на рынке труда в регионе.

Профконсультант сектора по Касимовскому району помог женщинам подобрать подходящую образовательную программу после тестирования, рассказал о порядке обучения и оказал помощь в подаче заявления на портале «Работа в России».

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