В Касимовском районе строят ферму на 2000 голов КРС

В Касимовском районе Рязанской области продолжается строительство молочно-товарной фермы на 2 тысячи голов крупного рогатого скота. Об этом сообщает группа регионального Госстройнадзора ВКонтакте.

Животноводческий комплекс возводят в селе Дмитриево. На полную мощность ферма должна заработать к концу будущего года.

После ввода в эксплуатацию на ферме будут использоваться новые технологии содержания животных, кормления, кормораздачи и навозоудаления, вентиляции и отопления.

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Кроме того, в технопарке «Рязанский» возводится производственно-складское здание для выпуска приборов автоматизированного учёта электроэнергии.

Строительство ведёт ООО НПП «Тепловодохран». Уже возведены ограждающие конструкции, установлена кровля, смонтированы полы в производственно-складской части здания.