В Касимовском районе сгорел частный дом

21 марта в селе Ардабьево Касимовского района сгорел частный дом, сообщает сайт ИД «Пресса».

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Недавно здание купил житель Владимирской области. По выходным мужчина делал ремонт, затем уезжал. Собирался уехать он и в понедельник, но около 11 часов увидел огонь в террасе. Пришлось вызывать пожарных.

К моменту прибытия двух расчётов МЧС, строение было объято пламенем. Подключиться к гидранту пожарные не смогли, так как сильный ветер оборвал линию электропередач. Пришлось ехать за водой к реке Унже.

Хозяин смог вынести из дома документы, спасти от пламени автомобиль, трактор.

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Основная версия возникновения пожара — неисправность электрического оборудования.