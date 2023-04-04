В Касимовском районе Рязанской области откроется новый исправительный центр

В Рязанской области по поручению президента Владимира Путина расширяется сеть исправительных центров. Открытие очередного УФИЦ (участка, функционирующего как исправительный центр), запланировано на май этого года.

Начальник УФСИН России по Рязанской области Александр Комков, председатель общественного совета при УФСИН Юрий Плугин, начальник Управления Минюста России по региону Сергей Солохин и гендиректор АО ПЗ «Дмитриево» Сергей Кострюков проверили, как идёт строительство объекта.

УФИЦ при ИК-2, рассчитанный на 150 осуждённых к исправительным работам, строится в селе Дмитриево. Он будет функционировать на базе племенного завода «Дмитриево». Сельхозпредприятие несёт расходы по строительству и дальнейшей работе участка. На объектах фермерского хозяйства трудоустроят осуждённых.

С вводом в эксплуатацию участка в Касимовский район прибудет дополнительная рабочая сила и решится вопрос нехватки кадров на с/х предприятии. Осуждённые уроженцы Касимовского района смогут отбывать наказание рядом с домом.