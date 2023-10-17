Вторник, 17 октября, 2023
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В Касимовском районе работает служба аренды товаров для детей «Добротека»

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Изображение от onlyyouqj на Freepik

С октября 2023 года на базе Касимовского комплексного центра социального обслуживания населения начала работать служба аренды товаров для детей «Добротека». Она призвана улучшить материальное положение семей с детьми в рамках проекта «Крепкая семья». Об этом сообщила ВКонтакте районная администрация.

За помощью могут обращаться родители детей в возрасте до 6 лет. Вещи выдаются на срок не более 9 месяцев по договору. Товары первой необходимости для новорождённых могут получить малообеспеченные граждане из отделения помощи семье и детям.

В перечень детских принадлежностей входят: коляска прогулочная, коляска зимняя, термометр бытовой, манеж, ходунки, электрический молокоотсос, электрический стерилизатор, стульчик-парта.

За помощью вы можете обратиться по адресу: г. Касимов, ул. Советская, д. 226 а, тел. (491-31) 2-00-90.

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