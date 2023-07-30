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В Касимовском районе прошли торжества в день памяти блаженной Матроны Анемнясевской

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Фото: ryazeparh.ru

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк возглавил торжества в день памяти блаженной Матроны Анемнясевской в Касимовской епархии.

Ежегодно 29 июля Троицкий храм поселка Гусь-Железный принимает под своими сводами верующих со всей Рязанской земли и из близлежащих регионов. В этот день Церковь празднует память одной подвижниц ХХ века блаженной Матроны Анемнясевской. По этому случаю Божественную литургию в Троицком храме возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк в сослужении епископа Касимовского и Сасовского Василия, епископа Веневского Феодорита и духовенства митрополии.

Судьба блаженной Матроны Анемнясевской схожа с жизнью другой известной старицы XX века — блаженной Матроны Московской. Обе прославлены в чине блаженных, на долю обеих выпало много испытаний: каждая из них была слепа и прикована к постели. К каждой приходили люди со своими нуждами, проблемами, горем. И подвижницы помогали страждущим молитвой и советом. Каждая из них с мужественным смирением терпела скорби, которые другим могли бы показаться невыносимыми.

О том, какой жизненный пример дает всем нам блаженная Матрона Анемнясевская, говорил в наставлении после Божественной литургии митрополит Марк:

— Когда мы рассуждаем о подвиге блаженной Матроны, кто-то может сказать, что она обратилась к Богу, потому что у неё были тяжелые обстоятельства, потому что она страдала, переживала, потому что у неё не было другого утешения и другой опоры. Действительно, у неё не было другой надежды кроме как на Бога.

Но посмотрим на себя и вокруг себя. Сколько среди нас людей, которые попали в тяжелые обстоятельства, и тем не менее они ищут помощи где угодно, но только не в Боге! Сейчас наш народ и наша страна проходят через тяжелые испытания. И мы видим, каков результат этих испытаний. Было бы естественно ожидать, чтобы тысячи людей пришли в храмы, тысячи людей в молитве предстояли перед Богом за своих близких, за свою Родину; чтобы те, кто сейчас находятся перед лицом опасности, тоже усердно молились Богу. Но мы не видим такого порыва среди наших современников. Мы видим, что люди пытаются утешиться чем-то другим, ищут точку опоры в земном, скоропреходящем и суетном.

Тем значимее предстоят перед нами подвиг блаженной Матроны, её личность, её пример, её молитва, её дерзновение и предстательство перед Богом. Этот подвиг невозможно девальвировать. Поистине мы чувствуем силу её молитвы, значимость её предстательства, величие её подвига.

Дай Бог нам, дорогие братья и сестры, следовать её примеру, обращать главное внимание на Бога, упование на Бога ставить в начале всех наших дел, мыслей и желаний, иметь Бога в начале всех наших путей. И тогда Господь нам, как и блаженной Матроне, подаст Свою крепкую руку помощи и Своё утешение. А самое главное — чтобы Он дал нам утешение в жизни будущего века.

После литургии и крестного хода торжества продолжились на родине святой Матроны. Село Анемнясево благодаря блаженной старице уже давно стало местом паломничества верующих из разных уголков нашей страны. Здесь архипастыри, духовенство и миряне совершили крестный ход от храма блаженной Матроны к месту ее рождения. Несколько лет назад на месте дома, где когда-то жила старица, была воздвигнута часовня. Здесь был совершен молебен, сообщает сайт Рязанской епархии.

Особой радостью для прихожан Троицкого храма п.Гусь-Железный стала возможность в этот праздничный день приложиться к мощам великих христианских подвижников — первоверховного апостола Петра и великомученицы Екатерины. Ковчег с частицами их мощей, который совсем недавно пребывал в кафедральном соборе Рождества Христова г. Рязани, был привезен в Касимовскую епархию для поклонения верующих.

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