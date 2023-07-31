В Касимовском районе прошел III Фестиваль звонарей Касимовской епархии, посвященный Дню Крещения Руси

В поселке Лашма Касимовского района состоялся III Фестиваль звонарей Касимовской епархии «Лашманские перезвоны», посвященный празднованию Дня Крещения Руси.
В Фестивале приняли участие звонари всех приходов Касимовской епархии, а также епархий, входящих в состав Рязанской митрополии.
Как сообщает сайт правительства Рязанской области, гости фестиваля могли посетить выставку-продажу изделий народных промыслов и монастырской продукции, тематические мастер-классы, выступление коллектива русской народной песни Лашманского сельского Дома культуры.