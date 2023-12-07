В Касимовском районе пройдут досрочные выборы глав двух сельских поселений

8, 9 и 10 декабря в Касимовском районе пройдет голосование по досрочным выборам глав двух сельских поселений. Об этом сообщает избирательная комиссия Рязанской области.

В Погостинском сельском поселении на должность главы претендуют четыре кандидата: от «Единой России», «ЛДПР» и два самовыдвиженца.

Голосование будет проходить в здании сельского Дома культуры.

В Савостьяновском сельском поселении на участие в выборах зарегистрировалось три кандидата. Два – из «ЛДПР» и «Единой России» и один в порядке самовыдвижения.

Для избирателей будут работать два участка: в помещении Мишуковского ФАП и в здании администрации поселения.

Участки будут открыты для голосования с 8:00 до 20:00 на протяжении всех трех дней.