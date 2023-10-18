В Касимовском районе произошёл пожар

Пожар в одноэтажном строении потушили в селе Перво Касимовского района Рязанской области.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании поступило 17 октября в 12.45. На место происшествия выезжали 4 единицы техники, 11 человек.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров. О пострадавших не сообщаются.

Ещё один пожар случился днём 17 октября в селе Большое Самарино Ряжского района. В тушении участвовало 8 человек, 3 единицы техники. Площадь пожара составила 84 квадратных метра.