Суббота, 7 декабря, 2024
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В Касимовском районе построят металлический мост через реку Ташенка

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Алексей Самохин
Изображение от vecstock на Freepik

В Касимовском районе Рязанской области планируется построить металлический пешеходный мост через реку Ташенка. Об этом стало известно из сообщения на сайте Госзакупок.

Размещён тендер по определению подрядчика, которому предстоит разработать проектно-сметную документацию для возведения моста. Начальная цена контракта — 3 млн. 246 тыс. 640,80 рублей. Заявки принимаются до 11 декабря.

При разработке проектной документации учесть:

— индивидуальное проектирование алюминиевого пролетного строения;

— предусмотреть отвод воды с сооружения;

— освещение пешеходного моста с учетом подходов, общей длиной 85 м;

— подходы к пешеходному мосту по 20 м в каждую сторону.

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