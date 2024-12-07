В Касимовском районе построят металлический мост через реку Ташенка

В Касимовском районе Рязанской области планируется построить металлический пешеходный мост через реку Ташенка. Об этом стало известно из сообщения на сайте Госзакупок.

Размещён тендер по определению подрядчика, которому предстоит разработать проектно-сметную документацию для возведения моста. Начальная цена контракта — 3 млн. 246 тыс. 640,80 рублей. Заявки принимаются до 11 декабря.

При разработке проектной документации учесть:

— индивидуальное проектирование алюминиевого пролетного строения;

— предусмотреть отвод воды с сооружения;

— освещение пешеходного моста с учетом подходов, общей длиной 85 м;

— подходы к пешеходному мосту по 20 м в каждую сторону.