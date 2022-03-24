В Касимовском районе полицейские за два часа раскрыли кражу станка для трамбовки грунта

В межмуниципальный отдел МВД России «Касимовский» обратился 50-летний житель одного из сел Касимовского района с заявлением о краже из подсобного помещения станка для трамбовки грунта, переданного ему на хранение. Несколько лет назад знакомый сельчанина попросил подержать массивный станок у себя.

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Опросив заявителя, полицейские выяснили, что еще один знакомый оставлял ему на хранение в зимний период велосипед. Несколько часов назад владелец велосипеда и несколько незнакомых хозяину дома молодых людей приехали забрать двухколесный транспорт, так как вскоре наступит велосезон. Мужчина препроводил приехавших в хозпостройку, где хранился велосипед. Незнакомцы приметили станок для трамбовки грунта, принялись забирать аппарат, на что мужчина сделал замечание, чтобы не трогали то, что им не принадлежит. Молодые люди оставили станок, забрали велосипед и уехали. Спустя час хозяин дома отправился в хозпостройку и не увидел там станка.

Оперативники уголовного розыска предположили, что к хищению могут быть причастны именно эти недавние гости и приступили к их поиску. Мужчина не запомнил государственный регистрационный знак автомобиля, на котором приезжали молодые люди, но смог назвать марку и цвет. Полицейские сообщили ориентировку на розыск транспортного средства своим коллегам.

Сотрудники полиции смогли быстро отыскать похожий автомобиль на улицах поселка Тума. Установить водителя не составило труда – это был 26-летний житель поселка, знакомый молодого человека, который пару часов назад забрал велосипед у заявителя. Также полицейские установили личность еще одного пассажира – 21-летнего жителя соседнего села. Пропавший станок оказался в автомобиле. Похищенное изъяли.

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По предварительной информации, хозяин велосипеда решил забрать свое имущество, а для его транспортировки попросил помощи у товарищей. 21- и 26-летние мужчины приметили станок для трамбовки грунта, однако стразу забрать его им не удалось. После того, как они отъехали от дома 50-летнего мужчины, злоумышленники решили вернуться и незаметно пробраться на территорию, чтобы забрать станок. Аппарат имеет большой вес, поэтому мужчины намеревались сдать похищенное в пункт приема вторсырья, желая получить за его реализацию крупную сумму, однако их планы пресекли оперативники уголовного розыска.

Следователи межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбудили в отношении злоумышленников уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.