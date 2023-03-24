Пятница, 24 марта, 2023
7info

В Касимовском районе появится новый детский сад на 100 мест

На главнуюНовости РязаниНовости Касимова

В Касимовском районе появится новый детский сад на 100 мест, сообщил в пятницу, 24 марта, губернатор Рязанской области Павел Малков.

В селе Дмитриево Касимовского района живёт более 600 человек, много детей и молодёжи. Село растёт и развивается. Работает сельхозпредприятие, которое ведёт активное строительство жилья, в том числе для молодых семей с детьми. А здание детского сада пришло в неудовлетворительное состояние. Жители давно ждали новый детсад — об этом рассказали летом во время моей поездки в район. Мы подготовили проект и обратились к председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрею Михайловичу Макарову.
Сегодня решился вопрос финансирования — федеральная комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение средств. Благодарю за поддержку Андрея Михайловича Макарова, Правительство РФ и лично Антона Германовича Силуанова.

Вице-губернатор Артём Бранов уточнил: строительство начнётся уже в этом году.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации