В Касимовском районе появится новый детский сад на 100 мест

В селе Дмитриево Касимовского района живёт более 600 человек, много детей и молодёжи. Село растёт и развивается. Работает сельхозпредприятие, которое ведёт активное строительство жилья, в том числе для молодых семей с детьми. А здание детского сада пришло в неудовлетворительное состояние. Жители давно ждали новый детсад — об этом рассказали летом во время моей поездки в район. Мы подготовили проект и обратились к председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрею Михайловичу Макарову.

Сегодня решился вопрос финансирования — федеральная комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила выделение средств. Благодарю за поддержку Андрея Михайловича Макарова, Правительство РФ и лично Антона Германовича Силуанова.