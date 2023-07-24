В Касимовском районе по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги» отремонтируют участок дороги Гусь-Железный — Чаур. Об этом сообщил паблик Рязанской области ВКонтакте.
Подрядчик выполнит фрезерование старого дорожного покрытия, затем приступит к укладке нескольких слоёв асфальтобетона и обустройству дороги.
Для жителей этот отрезок дороги крайне важен. Это единственный асфальтированный подъезд к деревне Чаур и по нему пролегает часть школьного маршрута.
Полностью завершить работы на объекте планируют этой осенью.