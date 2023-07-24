В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что в Костромской области уже два года ищут мужчину – Головкина Николая Александровича, пишет Kostroma.Today. Житель села Владимирово пропал без вести 14 мая 2021 года после того, как ушел из интерната и больше не возвращался. Как стало известно, что мужчина страдает потерей памяти и...