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Четверг, 31 марта, 2022

В Касимовском районе отремонтируют дорогу за 600 млн рублей

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В Касимовском районе отремонтируют дорогу за 600 млн рублей

Александр Ильин

В Касимовском районе отремонтируют несколько участков автомобильной дороги «Шацк – Касимов» почти за 600 млн рублей. Тендер размещён на портале Госзакупок 31 марта. 

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Начальная (максимальная) цена контракта — 592 678 220 рублей. Деньги выделят из федерального и областного бюджета. Заказчиком выступает Дирекция дорог Рязанской области. 

Согласно проекту, планируется отремонтировать около 30 километров проезжей части. В смете также значатся установка дорожных знаков, нанесение разметки. Работы будут проводить в Касимовском районе и в самом Касимове. 

Дата окончания ремонта — 14 октября 2022 года. Окончание подачи заявок от подрядчиков — 18 апреля 2022 года.

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