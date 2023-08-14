В Касимовском районе отремонтируют дорогу к деревне Чаур

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идет ремонт дороги к деревне Чаур Касимовского района.

Работы ведутся на участке «Гусь-Железный – Чаур» общей протяженностью более 3,5 км. На сегодняшний день там уже завершено фрезерование старого покрытия и осуществляется укладка выравнивающего слоя асфальтобетона, сообщает пресс-служба правительства области. Параллельно с этим рядом с дорогой проводится вырубка деревьев и опиловка кустарника.

Помимо ремонта дорожного полотна на участке также сделают водопропускные трубы и обустроят дорогу. Полностью работы завершатся до конца октября.