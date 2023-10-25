В Касимовском районе отработали действия при диверсии на гидроузле

25 октября на территории Касимовского района Рязанской области состоялся первый этап комплексного учения по теме: «Действие органов управления по управлению силами и средствами звена территориальной подсистемы РСЧС Рязанской области и гражданской обороны муниципального района при возникновении ЧС природного и техногенного характера и переводе гражданской обороны муниципального района с мирного на военное положение». Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Согласно замыслу, основными целями учения стали проверка реализации планов гражданской обороны и защиты населения Касимовского района, в ходе которого были отработаны вопросы приведения в готовность сил гражданской обороны. Проведено оповещение и сбор должностных лиц муниципального образования. Исполняющий обязанности главы администрации Владимир Куницын поставил задачи личному составу на выполнение мероприятий гражданской обороны.

На практике отработали ликвидацию условной чрезвычайной ситуации, связанной с диверсией на гидроузле, в следствии чего произошло условное затопление жилых домов в г. п. Сынтул. Всего в тренировке было задействовано 46 человек и 12 единиц техники.

26 октября состоится 2 этап комплексного учения, в ходе которого будет организована работа эвакуационных приемных пунктов и пунктов временного размещения.