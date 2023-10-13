Пятница, 13 октября, 2023
На главнуюНовости РязаниНовости Касимова

В Касимовском районе отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота

7info7

В Касимовском районе отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Соответствующее постановление обнародовано 12 октября.

Ограничения сняты с личного подворья в посёлке Лашма.

Лейкоз крупного рогатого скота – вялотекущее онкологическое заболевание опухолевой природы. Патология характеризуется поражением кроветворной системы, лимфоцитозом, возникновением новообразований. Молоко больных коров содержит канцерогенные вещества, которые могут запустить опухолевый процесс у человека. Возбудителем заболевания является вирус лейкоза.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах