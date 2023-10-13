В Касимовском районе отменили карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Соответствующее постановление обнародовано 12 октября.

Ограничения сняты с личного подворья в посёлке Лашма.

Лейкоз крупного рогатого скота – вялотекущее онкологическое заболевание опухолевой природы. Патология характеризуется поражением кроветворной системы, лимфоцитозом, возникновением новообразований. Молоко больных коров содержит канцерогенные вещества, которые могут запустить опухолевый процесс у человека. Возбудителем заболевания является вирус лейкоза.