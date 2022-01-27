В Касимовском районе остановили пьяного 24-летнего водителя

В селе Шостье Касимовского района Рязанской области сотрудники ДПС остановили 24-летнего водителя, который управлял автомобилем СеАЗ в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Госавтоинспекция региона.

При общении с молодым человеком полицейские обнаружили характерные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование показало у него 0,238 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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Нарушителя отстранили от управления транспортом, составили на него административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Наказание предусматривает штраф 30 тыс рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.