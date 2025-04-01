В Касимовском районе мужчина застрелил знакомого, дело передали в суд

В Касимовском округе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1974 года рождения. Мужчину обвиняют в убийстве знакомого, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По версии следствия, преступление совершено в декабре 2024 года в посёлке Гусь-Железный. На фоне алкогольного опьянения в жилом доме произошёл конфликт двух мужчин. Обвиняемый выстрелил в 42-летнего оппонента из находящегося при нем гладкоствольного ружья. Рана в области груди оказалась смертельной — пострадавший умер на месте.

Следователи считают, что собрали все необходимые доказательства, дело передано для рассмотрения в суд.