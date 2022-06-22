В Касимовском районе может появиться исправительный центр

Возможность создания исправительного учреждения в Касимовском районе обсуждалась на встрече начальника УФСИН по Рязанской области Александра Комкова с начальником областного Управления Минюста Сергеем Солохиным. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Руководство племенного завода «Дмитриево» предложило построить здание, рассчитанное на 150 человек, на базе предприятия за свой счёт. Осуждённых планируют трудоустроить на объектах ПЗ «Дмитриево». Управление ФСИН по области взаимодействует с сельхозпредприятием по этому вопросу.

Областное управление ФСИН также продолжает переговоры с бизнес-сообществом о создании в их организациях мест для осуждённых на принудительные работы.