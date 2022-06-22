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Среда, 22 июня, 2022

В Касимовском районе может появиться исправительный центр

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Татьяна Проводина

В Касимовском районе может появиться исправительный центр

Фото пресс-службы УФСИН России по Рязанской области

Возможность создания исправительного учреждения в Касимовском районе обсуждалась на встрече начальника УФСИН по Рязанской области Александра Комкова с начальником областного Управления Минюста Сергеем Солохиным. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Руководство племенного завода «Дмитриево» предложило построить здание, рассчитанное на 150 человек, на базе предприятия за свой счёт. Осуждённых планируют трудоустроить на объектах ПЗ «Дмитриево». Управление ФСИН по области взаимодействует с сельхозпредприятием по этому вопросу.

Областное управление ФСИН также продолжает переговоры с бизнес-сообществом о создании в их организациях мест для осуждённых на принудительные работы.

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