В Касимовском округе Рязанской области подходит к концу капитальный ремонт железобетонного моста через реку Сынтулка. Протяженность сооружения составляет 72 метра. По информации правительства Рязанской области, объект планируется сдать в эксплуатацию в октябре текущего года.
Мост расположен на участке региональной автодороги, соединяющей Туму и Касимов. Это стратегически важный объект, поскольку он обеспечивает проезд к
больнице в поселке Сынтул; фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в деревне Лощинино; является частью школьного маршрута.
На сегодняшний день основные работы завершены:
Установлены новые опоры и балки пролетных строений.
Проведена гидроизоляция мостового полотна.
Уложено асфальтобетонное покрытие.
Смонтированы деформационные швы и система водоотвода.
Укреплены обочины.
Сейчас завершается формирование откосов моста.
Ремонт моста — не единственный инфраструктурный проект в округе. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» работы также проводятся на дорогах через д. Сидорово, с. Токарево, д. Семенчуково, с. Данево и с. Дмитриево.
Ранее, с 2019 по 2024 годы, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Касимовском районе было приведено в порядок более 120 км автодорог.