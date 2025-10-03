В Касимовском округе Рязанской области подходит к концу капитальный ремонт железобетонного моста через реку Сынтулка. Протяженность сооружения составляет 72 метра. По информации правительства Рязанской области, объект планируется сдать в эксплуатацию в октябре текущего года.

Мост расположен на участке региональной автодороги, соединяющей Туму и Касимов. Это стратегически важный объект, поскольку он обеспечивает проезд к

больнице в поселке Сынтул; фельдшерско-акушерскому пункту (ФАП) в деревне Лощинино; является частью школьного маршрута.

На сегодняшний день основные работы завершены:

Установлены новые опоры и балки пролетных строений.

Проведена гидроизоляция мостового полотна.

Уложено асфальтобетонное покрытие.

Смонтированы деформационные швы и система водоотвода.

Укреплены обочины.

Сейчас завершается формирование откосов моста.

Ремонт моста — не единственный инфраструктурный проект в округе. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» работы также проводятся на дорогах через д. Сидорово, с. Токарево, д. Семенчуково, с. Данево и с. Дмитриево.

Ранее, с 2019 по 2024 годы, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Касимовском районе было приведено в порядок более 120 км автодорог.