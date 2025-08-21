В Касимовском округе проверили готовность школьных автобусов к новому учебному году

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителями прокуратуры и Ространснадзора провели в Касимовском округе плановую проверку готовности школьных автобусов к новому учебному году. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудники ГАИ провели комплексный осмотр автопарка, задействованного в организации школьных перевозок. Проверялись все ключевые элементы автомобилей: рулевое управление, тормоза, внешние световые приборы, двери, тахографы.

С водителями проведён инструктаж.

По итогам проверки все школьные автобусы признаны технически исправными и полностью готовыми к эксплуатации. Нарушений и недостатков не выявлено.