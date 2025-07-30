В Касимовском округе прошли торжества в день памяти блаженной Матроны Анемнясевской

Во вторник, 29 июля, в день памяти блаженной Матроны, исповедницы Анемнясевской, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, епископ Скопинский и Шацкий Питирим, совершили Божественную литургию в Троицком храме п. Гусь-Железный. Об этом сообщили в администрации Касимовского муниципального округа.

В богослужении приняли участие глава округа Иван Бахилов, начальник территориального отдела «Гусевской» Олеся Савинова, паломники из Москвы, Рязани, Выксы, Касимова и других городов и сел Рязанской области.

По традиции вокруг Троицкого храма прошел крестный ход, затем торжества продолжились в селе Анемнясево. Там архипастыри совершили водосвятный молебен рядом с часовней в честь блаженной Матроны.

«Блаженная Матрона Анемнясевская была человеком, который выдержал все испытания и лишения, — рассказал митрополит Марк. — Конечно, она смиренно считала себя убогой. И родственники ее, особенно в первые годы жизни, конечно, не видели в ней праведницу. Они воспринимали ее просто как человека, которого они не любят, который им неприятен. Но Бог призрел на нее и сделал избранным вместилищем благодати. Пример жизни блаженной Матроны должен нам внушить представление о том, как часто наши идеи, мысли, представления о ближних, о мире и нашем месте в нем не совпадают с реальным положением вещей. Не важно, какое положение занимает человек, будь он священник, архиерей или церковный сотрудник. Никакое место, никакое звание само по себе человека не спасает и к Богу не приближает. Мы приближаемся к Нему тогда, когда сами искренне этого желаем».

Фото: vk.com/gorodkasimov