В Касимовском округе прошли торжества в день памяти блаженной Матроны Анемнясевской

Во вторник, 29 июля, в день памяти блаженной Матроны, исповедницы Анемнясевской, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, епископ Скопинский и Шацкий Питирим, совершили Божественную литургию в Троицком храме п. Гусь-Железный. Об этом сообщили в администрации Касимовского муниципального округа.
В богослужении приняли участие глава округа Иван Бахилов, начальник территориального отдела «Гусевской» Олеся Савинова, паломники из Москвы, Рязани, Выксы, Касимова и других городов и сел Рязанской области.
По традиции вокруг Троицкого храма прошел крестный ход, затем торжества продолжились в селе Анемнясево. Там архипастыри совершили водосвятный молебен рядом с часовней в честь блаженной Матроны.
Движение по Солотчинскому шоссе на мосту через Оку в сторону города полностью перекрыто, открыли проезд по встречной полосе. Ранее региональный Минтранс сообщал, что полоса движения по мосту в сторону Рязани перекрыта по техническим причинам.
По данным полиции, мужчине были причинены открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, переломы костей основания и свода черепа, лицевого скелета, а также ушибы мягких тканей головы и лица.
Общество с ограниченной ответственностью "Зингер СПБ" обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Чекаловой С.А. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 62500 руб.