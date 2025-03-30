В Касимовском округе прошли праздничные намазы в честь Ураза-байрам

В мечетях Касимовского округа 30 марта проходят праздничные намазы в честь одного из главных религиозных праздников в исламе – Ураза-байрам. Об этом сообщает глава администрации округа Иван Бахилов.

Ураза-байрам – это праздник разговения. Этот день знаменует окончание священного месяца Рамадан, во время которого верующие принимают пищу в строго отведенное время: до восхода и после заката солнца.

На праздничные намазы пришли представители татарской общины и их единоверцы других народностей. Мусульман поздравил Иван Бахилов.