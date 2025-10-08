В Касимовском округе произошло ДТП, пострадала женщина-водитель

Во вторник, 7 октября, в Касимовском округе Рязанской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала женщина-водитель.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, инцидент произошёл примерно в 14:50 на 241-м километре автодороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов.

По предварительной информации, 52-летний житель Москвы, управлявший автомобилем «Инфинити», совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Нива». За рулём «Шевроле» находилась 39-летняя жительница посёлка Гусь-Железный.

В результате аварии водитель «Шевроле» получила травмы и была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.