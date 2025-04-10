В Касимовском округе открыли Центр общения старшего поколения

В Касимовском округе 9 апреля открыли Центр общения старшего поколения Социального фонда. Об этом сообщает издательство «Пресса».

На открытии присутствовали члены совета ветеранов, общества инвалидов, местного отделения общества слепых, объединения «Касимовские бабушки». Работники Социального фонда и отдела социальной защиты ответили на вопросы населения.

Так, на встрече рассказали про льготы по оплате взносов за капитальный ремонт. Жителям старше 70 лет положена компенсация расходов в 50%, после 80 лет – 100%.

«Забота о старшем поколении – это не только выплата пенсий, но и создание условий для самореализации представителей «серебряного возраста». Самое ценное для пожилых людей – это возможность общения. Хорошо, что и в нашем округе появилась альтернатива традиционному времяпрепровождению «на лавочке», – подчеркнул глава округа Иван Бахилов. Реклама

В центре пожилые люди смогут принять участие в мастер-классах по кулинарии, посетить уроки финансовой грамотности и многое другое.

На открытии выступил вокальный ансамбль «Русская песня» городского Дворца культуры.