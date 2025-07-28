В Касимовском округе легковушка столкнулась с питбайком, пострадали двое подростков

Двое подростков пострадали в результате ДТП в Касимовском округе. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.
25 июля около 18:55 в рабочем посёлке Сынтул произошло ДТП с участием легкового автомобиля и питбайка. По предварительной информации, 27-летний житель Касимова, управляя автомобилем ВАЗ-217030, на улице Солнечной столкнулся с питбайком, которым управлял 16-летний подросток. На момент аварии на питбайке также находился его 16-летний пассажир.
В результате столкновения оба подростка получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Проводится проверка.