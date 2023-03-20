В Касимове заменили 2674 уличных светильника

В Касимове завершили модернизацию уличного освещения. Как сообщили в пресс-службе компании-подрядчика «Световые Технологии ЭСКО», удалось заменить 2674 светильника.

По энергосервисному контракту, старые ртутные и натриевые светильники заменили на современные светодиодные. Для выполнения норм освещенности также были установлены новые светильники и проложено 9 км СИП.

Замена освещения проведена на большинстве городских улиц и в микрорайонах. Светодиодные светильники дают более комфортный для глаз свет и обеспечивают выполнение норм освещенности городских улиц, что повышает безопасность на дорогах и пешеходных переходах.

В проекте используется оборудование от российского производителя, МГК «Световые Технологии», которое за счет высокой энергоэффективности позволит Касимову экономить до 70% потребляемой электроэнергии. Срок службы светильников составляет 12 лет, при этом «Световые Технологии ЭСКО» берут на себя ответственность за качество монтажа, гарантия на который распространяется на 3 года.

Следить за актуальным состоянием системы освещения, управлять светильниками теперь можно из городской диспетчерской: по проекту в Касимове также установлены современные системы учета и управления освещением АСКУЭ / АСУНО.

Как изменился город после модернизации систем уличного освещения, можно увидеть в ролике.