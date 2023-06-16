В Касимове вручили ключи от квартир детям-сиротам

— Это новый этап в жизни, связанный с освоением и обустройством своего собственного жилья. Уверен, что в этих квартирах будет семейный уют, зазвучит детский смех. Надеюсь, что ребята сберегут это жилье, важно, чтобы в этих домах были порядок, сохранность, — написал Бахилов.