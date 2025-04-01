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Новости Касимова

В Касимове в 2025 году завершится ремонт улицы Советской

Анастасия Мериакри

В Касимове на улице Советской в 2025 году завершат ремонтные работы. Об этом сообщил на заседании правительства 1 апреля глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов.

Жители города в соцсетях обратили внимание на необходимость устройства пешеходного перехода на улице Советской. По словам Ивана Бахилова, в этом году запланирована реализация третьего, завершающего, этапа благоустройства центральной улицы. Заменят асфальтное покрытие и оставшийся участок тротуара. По согласованию с правоохранительными органами изменят схему организации движения, пешеходный переход будет сделан. 

Губернатор привел в пример работу в округе, где применяется комплексный подход к благоустройству и параллельно с ремонтом производится озеленение близлежащих территорий.

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