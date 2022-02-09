В Касимове упавший с крыши снег сломал пристройку квартиры

В городе Касимов Рязанской области на улице Татарской, 15, упавший с крыши снег сломал пристройку квартиры, сообщили очевидцы в группе «Типичный Касимов».
Напомним, ранее в Рязани из-за снега обрушилась крыши остановки.
В городе Касимов Рязанской области на улице Татарской, 15, упавший с крыши снег сломал пристройку квартиры, сообщили очевидцы в группе «Типичный Касимов».
Напомним, ранее в Рязани из-за снега обрушилась крыши остановки.
Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]
Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.
Телефон: 4 912 405043.
Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]
Техподдержка: [email protected]
Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.
Время работы: 24/7
Написать в редакцию: [email protected]