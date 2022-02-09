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Среда, 9 февраля, 2022

В Касимове упавший с крыши снег сломал пристройку квартиры

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В Касимове упавший с крыши снег сломал пристройку квартиры

Александр Ильин
Фото: Типичный Касимов
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В городе Касимов Рязанской области на улице Татарской, 15, упавший с крыши снег сломал пристройку квартиры, сообщили очевидцы в группе «Типичный Касимов».

«С крыши упал снег на пристройку квартиры. Хорошо, что люди не пострадали. Соседи неоднократно обращались за помощью в службу ЖКХ. Полное игнорирование», — сказано в посте.

Напомним, ранее в Рязани из-за снега обрушилась крыши остановки.

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