В Касимове украли деньги у 89-летней женщины

В межмуниципальный отдел МВД России «Касимовский» обратилась 89-летняя жительница города Касимов с заявлением о краже. Пенсионерка сообщила полицейским, что из ее дома пропали сбережения — 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Сотрудники полиции осмотрели жилище пожилой женщины, следов взлома входной двери и оконных проемов обнаружено не было, а значит злоумышленника в дом пустила сама пенсионерка. Оперативники уголовного розыска опросили жительницу города Касимов, кто приходил в гости в момент кражи. Женщина пояснила, что отложенными деньгами пользуется не часто, поэтому конкретную дату пропажи сбережений назвать не смогла и перечислила всех, кто приходил к ней в последний месяц.

Одна из перечисленных гостей показалась полицейским подозрительной, также портрет этой женщины был знаком сотрудникам полиции — ранее она попадала в поле зрение полицейских. Со слов заявительницы, женщина представилась жительницей соседнего района и обратилась с просьбой подсказать, продает ли кто из соседей дом, поскольку она хочет переехать. Пенсионерка пригласила незнакомку в дом. В какой-то момент в ходе диалога гостья быстро засобиралась, сославшись на то, что ее ждут в другом месте, и покинула дом.

Оперативники разыскали женщину в соседнем районе и установили ее причастность к краже. Она сообщила полицейским, что в дом к пенсионерке также заходила ее 54-летняя знакомая. Обе женщины были задержаны.

По предварительной информации, женщины заметили, как по улице шла пенсионерка. Одна из них подошла к пожилой женщине и сообщила, что хочет переехать. Пенсионерка поддержала диалог и стала рассказывать о городе. Когда они подошли к дому, хозяйка предложила войти и продолжить разговор. Пока женщины беседовали на кухне, в дом незаметно вошла 54-летняя женщина и, отыскав в шкафу 90 тысяч рублей, подала знак подруге о находке, после чего покину дом, оставаясь незамеченной для хозяйки. Ее знакомая попрощалась с пенсионеркой и поспешила удалиться.

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража).