В Касимове тушат крупный пожар в двухэтажном доме

В Касимове пожарные расчёты тушат огонь в двухэтажном доме. Подробности тушения обнародовала пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о загорании поступило дежурным в 20.02 31 октября. Загорелся многоквартирный нежилой дом. Огонь распространился по всей площади здания. Существовала угроза перехода огня на соседний жилой дом, из которого на данный момент эвакуировали 10 человек. Основные усилия пожарных брошены на защиту соседних строений.

В МЧС отметили, что на месте работают 7 единиц техники, туда прибыли 27 человек.