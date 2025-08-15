В Касимове три дня работала съёмочная группа телеканала Russia Today

В Касимове в течение трёх дней работала съёмочная группа телеканала Russia Today. Об этом сообщил телеграм-канал администрации муниципального округа.

Журналисты готовили материал для новой программы арабской редакции RT «Тройка». Эта передача погружает зрителей в мир культуры, искусства и социальной жизни разных уголков нашей страны.

— В ближайших выпусках мы увидим авторские репортажи корреспондентов, которые расскажут о Касимове самое интересное. О дате выхода мы сообщим дополнительно, — говорится в сообщении администрации.

Фото: t.me/admgorodkasimov