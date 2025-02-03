В Касимове свой 90-летний юбилей отмечает Эмилия Гапич

Сегодня, 3 февраля, свой 90-летний юбилей отмечает Эмилия Гапич. Об этом сообщает пресс-служба Думы Касимовского муниципального округа. С этой знаменательной датой юбиляршу поздравила председатель Думы Ирина Ганина.

Эмилия Гапич родилась в городе Иваново, потом переехала в деревню Пятницкое Касимовского района, где жила ее бабушка. Здесь она вышла замуж и прожила счастливые 49 лет в браке.

Работала ветеран в банке бухгалтером на протяжении 16 лет, а затем в Касимовском ЖБИ. Сегодня Эмилия Гапич радуется успехам своей внучки и прибывает в добром здравии.

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Поздравляем Эмилию Гапич с юбилеем и желаем счастливых лет жизни!