В Касимове свой 100-летний юбилей отмечает Валентина Никифорова

В Касимове свой 100-летний 19 февраля юбилей отмечает Валентина Никифорова. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Валентина Никифорова родилась и выросла в Касимове. Сразу после окончания школы в 1941 году 16-летнюю девушку забрали на войну. Вместе с другими подростками ее отправили на рытье оборонительных сооружений под Елатьму.

Валентина прошла курсы связистов, ее отправили работать на Касимовский узел связи. 41 год она проработала телеграфисткой. В 1983 году вышла на пенсию.

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Участник Великой Отечественной войны Виктор Никифоров стал мужем нашей героини. Вместе супруги воспитали двоих сыновей. Позже Виктора избрали председателем городского совета ветеранов. Валентина всегда поддерживала и помогала супругу, была активным членом объединения.

Сейчас участница Великой Отечественной войны живет вместе с сыном. Сотрудница Касимовского комплексного центра социальной защиты населения помогает ей по хозяйству.