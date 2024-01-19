Пятница, 19 января, 2024
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В Касимове создали оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада

7info
Фото: страница Ивана Бахилова ВК
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В Касимове собрали оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада. Об этом сообщил ВКонтакте глава городской администрации Иван Бахилов.

«Стихия не даёт нам расслабляться, за последние годы не помню таких сильных снегопадов, — написал Бахилов.

— Всю ночь коммунальное предприятие работало на улицах города, сейчас водителям необходим отдых, но через пару часов возобновится уборка грейдерами.

Вся техника, которая есть в городе должна быть задействована в уборке снега, обратимся за помощью к предприятиям, управляющим компаниям.

Придомовые территории ответственность управляющих компаний им тоже необходимо приступать к ликвидации снежной бури.

Уважаемые жители города, прошу проявить терпение и понимание! Все последствия ликвидируем, но для этого нужно время».

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