В Касимове сотрудники ГИБДД провели профилактическое занятие со школьниками

Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» совместно с сотрудниками МЧС России провели профилактическую беседу с учащимися средней школы № 2.

Цель мероприятия – пропаганда соблюдения Правил дорожного движения, привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге, что позволяет повысить эффективность профилактики дорожного травматизма среди детей.

Во время беседы с сотрудниками участники встречи обсудили вопросы безопасности для пешеходов, необходимость использования в условиях недостаточной видимости и в темное время суток световозвращающих элементов.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделили правилам поведения участников дорожного движения в зимний период.