Среда, 31 января, 2024
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В Касимове сотрудники ГИБДД провели профилактическое занятие со школьниками

7info
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Сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» совместно с сотрудниками МЧС России провели профилактическую беседу с учащимися средней школы № 2.

Цель мероприятия – пропаганда соблюдения Правил дорожного движения, привитие навыков безопасного поведения на улице и дороге, что позволяет повысить эффективность профилактики дорожного травматизма среди детей.

Во время беседы с сотрудниками участники встречи обсудили вопросы безопасности для пешеходов, необходимость использования в условиях недостаточной видимости и в темное время суток световозвращающих элементов.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделили правилам поведения участников дорожного движения в зимний период.

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