В Касимове скончалась педагог Елена Жарова

Детско-юношеский центр скорбит об уходе из жизни талантливого педагога и замечательного человека Елены Григорьевны Жаровой. Об этом сообщает Детско-юношеский центр ВКонтакте.

Преподаватель скончалась 27 июня. Уход Елены Григорьевны стал ударом для родных, коллег, учеников и их родителей. Все, кто знал педагога, глубоко скорбят с родными Елены Григорьевны.

Елена Григорьевна Жарова посвятила профессии всю жизнь. Она не просто передавала ученикам знания, но и старалась помочь, подбодрить и утешить. Коллеги восхищались преданностью педагога своей работе. Чувство юмора Елены Григорьевны поднимало дух всего коллектива.