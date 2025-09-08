В Касимове сгорел жилой дачный дом

Вечером в субботу, 6 сентября, в Касимове произошёл пожар, в результате которого огнём был уничтожен жилой дачный дом. Об этом говорится в сводке ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило в 20:43. В тушении участвовали 8 человек, 3 единицы техники. Адрес, на который вызвали пожарных, не сообщается.

В результате пожара огнём уничтожен дачный дом площадью 12 квадратных метров. Люди не пострадали.

Причину пожара установят специалисты.

Ещё одно происшествие произошло в посёлке Елатьма. Сотрудники полиции призвали к ответу жителя Касимовского округа, который угрожал убийством студенту.