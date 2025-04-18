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Изображение от freepik
Новости Касимова

В Касимове рецидивист украл телефон у случайного собутыльника

Алексей Самохин

В Касимове полицейские раскрыли кражу смартфона у 34-летнего местного жителя. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Пострадавший рассказал, что встретил на улице незнакомца. Мужчины разговорились и решили выпить. Во время застолья он заснул, а когда проснулся, смартфона в кармане уже не было.

По описанию внешности собутыльника оперативники узнали ранее неоднократно судимого за кражи и грабежи 38-летнего местного жителя. В общей сложности касимовец провёл за решёткой 10 лет, год назад вернулся из колонии.

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Полицейские разыскали и задержали злоумышленника. У него обнаружили и изъяли похищенный мобильник.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.

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