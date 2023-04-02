В Касимове простились с погибшими в зоне СВО земляками

В воскресенье, 2 апреля, в Касимове проводили в последний путь земляков, погибших во время выполнения воинского долга в спецоперации – Эльдаром Котлобулатовым и Владиславом Андрияновым.

Отдать дань памяти бойцам пришли родственники, друзья, одноклассники, сослуживцы и представители органов власти, – сообщается в группе Касимовская городская Дума ВКонтакте.

Родственникам Владислава Андриянова передали государственную награду – орден Мужества.

Оба бойца родились и выросли в Касимове. Рядовому Эльдару Исламовичу Котлобулатову было 32 года, лейтенанту Владиславу Владимировичу Андриянову – всего 23 года.

«Эльдар и Владислав – настоящие герои, которые честно и добросовестно исполняли воинский долг перед Родиной, защищали её в ходе спецоперации, являясь примером мужества, отваги и верности присяге», – отмечается в публикации.

Они погибли при выполнении боевой задачи. Тела героев предали земле под залпы оружейного салюта.