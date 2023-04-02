В Касимове простились с погибшими в зоне СВО земляками

В воскресенье, 2 апреля, в Касимове проводили в последний путь земляков, погибших во время выполнения воинского долга в спецоперации – Эльдаром Котлобулатовым и Владиславом Андрияновым.
Отдать дань памяти бойцам пришли родственники, друзья, одноклассники, сослуживцы и представители органов власти, – сообщается в группе Касимовская городская Дума ВКонтакте.
Родственникам Владислава Андриянова передали государственную награду – орден Мужества.
Оба бойца родились и выросли в Касимове. Рядовому Эльдару Исламовичу Котлобулатову было 32 года, лейтенанту Владиславу Владимировичу Андриянову – всего 23 года.
Они погибли при выполнении боевой задачи. Тела героев предали земле под залпы оружейного салюта.
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