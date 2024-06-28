В Касимове прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО

В Касимове в формате круглого стола прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.
В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» Елена Строилова, глава администрации Касимова Иван Бахилов, представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.
Участникам встречи рассказали:
— о мерах поддержки участникам СВО и членам их семей,
— о предоставлении ТСР,
— о работе Фонда «Защитники Отечества»,
— о бесплатном и внеочередном предоставлении социальных услуг в полустационарной форме и на дому, в том числе в рамках системы долговременного ухода,
— о содействии в трудоустройстве и переобучении,
— о программе по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей, реализуемой на базе Штаба общественной поддержки.