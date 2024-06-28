В Касимове прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО

В Касимове в формате круглого стола прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» Елена Строилова, глава администрации Касимова Иван Бахилов, представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.

Участникам встречи рассказали:

— о мерах поддержки участникам СВО и членам их семей,

— о предоставлении ТСР,

— о работе Фонда «Защитники Отечества»,

— о бесплатном и внеочередном предоставлении социальных услуг в полустационарной форме и на дому, в том числе в рамках системы долговременного ухода,

— о содействии в трудоустройстве и переобучении,

— о программе по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей, реализуемой на базе Штаба общественной поддержки.