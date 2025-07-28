27 июля, в преддверии дня памяти равноапостольного великого князя Владимира и празднования Крещения Руси, в Касимове прошел Фестиваль колокольного звона. Об этом сообщил телеграм-канал Рязанской епархии.

Мероприятие открыл глава Касимовского муниципального округа Иван Бахилов.

Фестиваль состоял из выступлений звонарей Касимовской и Рязанской епархий. Программа была дополнена музыкальными номерами, в том числе в исполнении вокального ансамбля «Вознесение» и хора духовенства Касимовской епархии.

Благочинный Касимовского округа иерей Александр Шепелев вручил участникам грамоты и памятные подарки об участии в фестивале. По окончании праздника звонарь Борисо-Глебского собора Рязани Вероника Милова провела для желающих мастер-класс на малой звоннице, расположенной возле сцены. Работала ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества.

Фестиваль был направлен на сохранение и популяризацию традиции колокольного звона как важной части русской культуры и духовного наследия.

Фото: t.me/ryazeparh_logos