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В Касимове прошел автопробег, посвященный Дню народного единства

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Фото: администрация Касимова ВКонтакте

4 ноября, в День народного единства, в Касимове прошел автопробег, написала администрация города ВКонтакте.

В мероприятии приняли участие около 20 автомобилей. Они проехали по маршруту, включающему в себя знаковые места города.

Участников автоколонны приветствовал глава администрации города Иван Бахилов. Он отметил, что автопробег говорит о том, что все мы — граждане одной большой страны – стремимся к сплоченности и уважению к важному государственному празднику.

Напомним, ранее Иван Бахилов поздравил горожан с Днем народного единства.

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