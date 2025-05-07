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Новости Касимова

В Касимове пройдет фестиваль военно-патриотической песни «Звенит Победой май цветущий»

Анастасия Мериакри

В Касимове 8 мая пройдет фестиваль военно-патриотической песни и стихотворений «Звенит Победой май цветущий», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. Об этом сообщает администрация округа.

Участники фестиваля самого разного возраста — жители нашего округа — исполнят известные песни и стихи военных лет и современные композиции, которые помогут вспомнить тот самый трепетный и счастливый момент, когда наши соотечественники встретили долгожданную Победу в мае 1945 года. В парке культуры и отдыха также будут работать различные тематические площадки, мастер-классы, интерактивные зоны, выставка детских художественных работ.

Фестиваль пройдет 8 мая в 15:00 в Парке культуры и отдыха.

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