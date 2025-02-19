В Касимове пройдет день катания на коньках. Об этом сообщает глава муниципального округа Иван Бахилов в своем телеграм-канале.

Наконец то зима порадовала нас морозной и снежной погодой. В Касимове решили устроить день катания на коньках.

Иван Бахилов приглашает всех в субботу на каток, 22 февраля, провести время весело и с пользой для здоровья. Все дети и взрослые смогут получить массу положительных эмоций, заряд бодрости и яркие впечатления.

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Список залитых и готовых для катания катков в Касимове: