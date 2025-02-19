В Касимове пройдет день катания на коньках. Об этом сообщает глава муниципального округа Иван Бахилов в своем телеграм-канале.
Наконец то зима порадовала нас морозной и снежной погодой. В Касимове решили устроить день катания на коньках.
Иван Бахилов приглашает всех в субботу на каток, 22 февраля, провести время весело и с пользой для здоровья. Все дети и взрослые смогут получить массу положительных эмоций, заряд бодрости и яркие впечатления.
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Список залитых и готовых для катания катков в Касимове:
- мкр.Черемушки;
- Сквер А.С. Пушкина;
- мкр. Затон;
- мкр. Приокский;
- п.Сынтул;
- п.Елатьма;
- д.Торбаево;
- п.Крутоярский;
- п. Гусь-Железный;
- д. Клетино.