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Новости Касимова

В Касимове пройдет день катания на коньках

Анастасия Мериакри

В Касимове пройдет день катания на коньках. Об этом сообщает глава муниципального округа Иван Бахилов в своем телеграм-канале.

Наконец то зима порадовала нас морозной и снежной погодой. В Касимове решили устроить день катания на коньках.

Иван Бахилов приглашает всех в субботу на каток, 22 февраля, провести время весело и с пользой для здоровья. Все дети и взрослые смогут получить массу положительных эмоций, заряд бодрости и яркие впечатления.

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Список залитых и готовых для катания катков в Касимове:

  • мкр.Черемушки;
  • Сквер А.С. Пушкина;
  • мкр. Затон;
  • мкр. ⁠Приокский;
  • п.Сынтул;
  • п.Елатьма;
  • д.Торбаево;
  • п.Крутоярский;
  • п. ⁠Гусь-Железный;
  • д. Клетино.

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