В Касимове после вмешательства прокурора оборудована контейнерная площадка

Касимовской межрайонной прокуратурой проведена проверка обращения жителя города Касимова, принятого в ходе личного приема первого заместителя прокурора области Н. В. Зубко, по вопросу отсутствия обустроенной контейнерной площадки для сбора ТБО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее межрайонной прокуратурой были установлены факты длительного бездействия администрации Касимова по решению вопроса, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан в интернете.

В адрес и. о. главы администрации Касимова было внесено представление, по результатам рассмотрения которого конкретных мер администрацией принято не было, в связи с чем по итогам проверки обращения в Касимовский районный суд в порядке ст. 39 КАС РФ направлено административное исковое заявление к администрации города о признании бездействия незаконным и обязании оборудовать контейнерную площадку на ул. 50 лет СССР.

Решением суда исковые требования удовлетворены. В настоящее время площадка оборудована. Права заявителя в результате прокурорского вмешательства восстановлены.