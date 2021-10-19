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Вторник, 19 октября, 2021
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В Касимове полиция задержала рецидивиста за кражу телевизора и ТВ-приставки

Александр Ильин

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В городе Касимов Рязанской области полицейские задержали 28-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в краже техники из квартиры. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

В правоохранительные органы обратилась 49-летняя женщина, которая заявила, что из её квартиры пропали телевизор и ТВ-приставка. При этом следы взлома в помещении отсутствовали. 

В ходе следствия удалось выяснить, что злоумышленник попал в дом пострадавшей через открытую дверь, которую та забыла запереть на ключ. Мужчина вынес дорогую технику и поспешил скрыться. Найти подозреваемого удалось, когда он пытался сбыть украденные товары.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет колонии. 

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